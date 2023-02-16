В ЛНР обнаружили документы USAID с инструкциями по дискредитации России

Фото: РИА Новости

Спецназ Росгвардии обнаружил на территории Луганской Народной Республики документы Агентства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дискредитации России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В документах рассказывается, как в глазах местного населения выставить РФ страной-агрессором.

Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намерено выставляющих Россию в роли страны-агрессора, — сообщили в пресс-службе.

Согласно найденным документам, в работе с молодежью «под прикрытием идей гендерного равенства» велась пропагандистская деятельность на тему ценностей ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что главы местных администраций, проводивших такую работу, строили свою деятельность на основе методичек и справочников, изданных под редакцией USAID.

Найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.

Ранее военные Росгвардии захватили в Херсонской области архив документов войск Украины, в которых приводится «детальный анализ морально-психологического состояния личного состава». Найденные сведения свидетельствуют о «моральном разложении» в рядах украинских военных, а также о кадровых проблемах и низком профессиональном уровне военнослужащих ВСУ.