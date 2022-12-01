Росгвардия нашла документы, говорящие о «моральном разложении» в ВСУ

Фото: МО Украины

Военные Росгвардии захватили в Херсонской области архив документов войск Украины, в которых приводится «детальный анализ морально-психологического состояния личного состава». Документы свидетельствуют о «моральном разложении» в рядах украинских военных, а также о кадровых проблемах и низком профессиональном уровне военнослужащих ВСУ.

Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, — цитируются в пресс-релизе данные одного из документов ВСУ.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что бойцы ВСУ отказываются вступать в бой сразу по прибытии на передовую из-за тяжелых условий, включающих постоянные обстрелы и плохую погоду, не дающую возможности укрыться. По его словам, в батальоне численностью около 500 человек сразу отказались воевать 10% личного состава.

Он также сообщил, что подготовка в ВСУ находится на чрезвычайно низком уровне. По его словам, с марта в их подразделении прошло только одно занятие по тактике, а перед отправкой на передовую мобилизованные три раза участвовали в стрельбах и это была вся их военная подготовка. Пленный добавил, что их группу отправили на передовую даже без индивидуальных аптечек.