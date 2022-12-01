Украинский пленный заявил о низком уровне боевой подготовки в ВСУ Украинский пленный Ульянов рассказал, что мобилизованных отправляют воевать без подготовки

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что подготовка в ВСУ находится на чрезвычайно низком уровне. По его словам, с марта в их подразделении прошло только одно занятие по тактике, сообщает РИА Новости.

Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве <...> говорит: «Ну я вам буду тактические учения проводить». Один раз мы собрались, <...> позанимались час, и все. Это было одно занятие, — рассказал пленный.

По его словам, перед отправкой на передовую мобилизованные три раза участвовали в стрельбах и это была вся их военная подготовка. Ульянов добавил, что их группу отправили на передовую даже без индивидуальных аптечек.

Ранее военнопленный Сергей Ульянов заявил, что по прибытии на передовую бойцы ВСУ отказываются вступать в бой из-за тяжелых условий. По его словам, в его батальоне численностью около 500 человек сразу отказались воевать 10% личного состава.