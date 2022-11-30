Украинский пленный: бойцы ВСУ отказываются вступать в бой из-за обстрелов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

По прибытии на передовую бойцы ВСУ отказываются вступать в бой из-за тяжелых условий, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Ульянов. По его словам, в его батальоне численностью около 500 человек сразу отказались воевать 10% личного состава.

47 отказников в первую неделю было. Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют. Я сам, когда первый раз приехал, <...> просто не понял, где я вообще нахожусь. Еще и трое суток тут выживать, всё мокрое, дожди, нигде не укрыться, еще и кроют постоянно, — заявил Ульянов.

Ранее в Росгвардии сообщили о найденном в Лисичанске рапорте одного из украинских командиров, свидетельствующем о больших потерях в армии ВСУ. Причинами ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей названы слабая подготовка обороны, неэффективное управление и критически низкое морально-психологическое состояние украинских войск.

До этого солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».