Росгвардия: ВСУ сообщила о крупных потерях под Северодонецком и Лисичанском Росгвардия обнаружила рапорт ВСУ о крупных потерях под Северодонецком и Лисичанском

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, свидетельствующий о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат, сообщается на сайте ведомства. Документ за авторством командира подразделения Александра Коваленко обнаружили во время разведки на позициях, оставленных солдатами ВСУ.

Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, <…> неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава, — сказано в сообщении.

Когда именно был обнаружен рапорт, не уточняется. Авторы сообщения предположили, что речь идет об одном из шаблонных рапортов, которые могли готовиться командирами ВСУ заблаговременно, чтобы оправдать неэффективность своих решений.

Ранее Росгвардия изъяла в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Сообщается, что украинские десантники бегут, пользуясь любой возможностью, и не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

До этого солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».