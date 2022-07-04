«Ад на земле»: солдаты ВСУ о службе на восточном фронте Солдаты ВСУ рассказали о невзгодах службы на восточном фронте

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Солдаты ВСУ, которые возвращаются с передовой в Донбассе , назвали военную службу на востоке Украины «адом на земле». В интервью The Independent боевики рассказали о невзгодах, с которыми они сталкиваются на полях сражений. Военные пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами.

Они (ВС РФ — News.ru) обстреливали нас каждый день. Я не хочу лгать об этом, — заявил заместитель комбата «Свобода» украинской Нацгвардии Владимир Назаренко.

По его словам, во время наступления ВС РФ на Северодонецк, российские танки «сравняли с землей» все укрепленные позиции, из-за чего украинцы получили приказ об отступлении. Член батальона Назаренко Артем Рубан признался, что он и его сотоварищи сражались в «нечеловеческих условиях».

Несмотря на отступление из Северодонецка, операцию по обороне города можно назвать настоящей «победой», — добавил Назаренко.

Другой военнослужащий Украины Алексей упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору» показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе. Алексей считает, что поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине.

Командирам все равно, сломлен ли ты психологически. Если у вас есть сердце, руки и ноги, вы должны вернуться, — отметил боец ВСУ.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ и ЛНР перешел Лисичанск.