В Липецкой области умерли два ребенка с признаками ОРВИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Портал GOROD48 сообщил, что в Липецкой области скончались двое детей с признаками ОРВИ. 18 декабря в селе Верхняя Колыбелка Хлевенского района умер восьмилетний мальчик. В тот же день в административном центре региона скончался двухлетний ребенок.

По данным источника, восьмилетний ребенок шесть дней не посещал школу из-за повышенной температуры, его родители не обращалась к врачам. Как пишут авторы, 18 декабря мать вернулась с ночной смены и обнаружила ребенка мертвым, за ним в ее отсутствие присматривал дедушка.

Во втором случае у двухлетнего ребенка 17 декабря резко поднялась температура, на следующий день утром его состояние ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь, однако прибывшая бригада после реанимационных мероприятий констатировала смерть мальчика, сообщает издание.

«Коммерсант» ранее сообщил, что на фоне рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в два раза возросла нагрузка на службу скорой помощи. По словам авторов издания, отрасль в стране испытывает дефицит кадров, из-за чего к работе привлекаются студенты и бригады медицины катастроф. За последнюю неделю количество случаев респираторных заболеваний в России увеличилось на 15,8%.

В целом по стране от гриппа привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.