«Коммерсант»: в РФ резко возросла нагрузка на скорую помощь из-за ОРВИ

На фоне рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в два раза возросла нагрузка на службу скорой помощи, сообщает «Коммерсант». По словам авторов, отрасль в стране испытывает дефицит кадров, из-за чего к работе привлекаются студенты и бригады медицины катастроф. За последнюю неделю количество случаев респираторных заболеваний в России увеличилось на 15,8%.

Как рассказала глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, за последнюю неделю заболеваемость гриппом в городе выросла на 104%. Также на 20% выросло и число случаев заболевания коронавирусом.