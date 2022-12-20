Роспотребнадзор: свиной грипп выявлен почти во всех регионах России Роспотребнадзор: свиной грипп выявлен в 86 из 89 регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 86 регионах выявлены случаи заболевания свиным гриппом, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В целом по стране от гриппа привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения страны.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 70%. Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009, который циркулирует уже в 86 регионах, — сказано в сообщении.

Врач-терапевт Павел Воробьев ранее рассказал, что у зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах, из-за которого человек рискует умереть в течение одного дня. Эксперт отметил, что развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания происходит очень быстро обычно к концу первой недели. По словам врача, у человека развивается одышка и сильная слабость.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Также характерными признаками гриппа являются ломота в теле и головная боль.