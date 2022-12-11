Названы отличия между симптомами гриппа и коронавируса Иммунолог Болибок: грипп от COVID-19 можно различить по наличию температуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1 — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике, сообщает НСН.

С учетом того, что сейчас еще циркулирует «омикрон», коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, — сказал Болибок.

Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.

Нутрициолог Любовь Сотникова ранее рассказала, что для профилактики от заражения свиным гриппом следует отказаться от сладкого и мучного, так как организм тратит на борьбу больше ресурса, например, с грибком кандида. Специалист порекомендовала употреблять овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, а также квашеную капусту. Она подчеркнула, что до 80% иммунной системы организма «базируется» в кишечнике.