Названо осложнение свиного гриппа, приводящее к смерти за сутки Врач Воробьев: больной свиным гриппом может умереть в течение суток из-за ДВС-синдрома

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Врач-терапевт Павел Воробьев рассказал URA.RU, что у зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах, из-за которого человек рискует умереть в течении одного дня. Эксперт отметил, что развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания происходит очень быстро обычно к концу первой недели. По словам врача, у человека развивается одышка и дикая слабость.

Главное осложнение при гриппе H1N1 развитие ДВС-синдрома, которое происходит очень быстро. Обычно это происходит к концу первой недели болезни. Внезапно развивается одышка, дикая слабость. По прошлому опыту в течение суток он может уйти, — сказал Воробьев.

Он добавил, что свиной грипп наиболее опасен для молодых, так как иммунитет у старшего поколения сохраняется долго.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.