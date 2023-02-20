ВСУ выпустили семь снарядов по поселку в Курской области ВСУ выпустили семь снарядов по поселку Краснооктябрьский в Курской области

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В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области зафиксировано семь случаев обстрела со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших и повреждений в жилом секторе нет, но из-за обстрелов нарушено энергоснабжение посёлка.

Семь прилетов зафиксировано в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет. Но из-за обстрелов вновь нарушено энергоснабжение поселка, — сказано в сообщении.

Ранее украинские военные обстреляли село Горналь в Курской области, а также окрестности деревни Елизаветовки и подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района, выпустив девять снарядов. Сообщалось, что пострадавших нет. Основной удар пришелся по трем домам, которые получили повреждения.

До этого Старовойт рассказал, что под огонь ВСУ попали населенные пункты Сунджанского и Глушковского районов. Помимо села Горналь, обстрелу подверглась деревня Елизаветовка и село Попово-Лежачи. Люди не пострадали, но были повреждены электроподстанция и газораспределительная станция.