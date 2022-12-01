В Курской области два поселка остались без света после атаки дрона ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два населенных пункта в регионе остались без света после атаки дрона ВСУ. Это поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района, указал в своем Telegram-канале курский губернатор.

В посёлке Тёткино с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. К счастью, пострадавших нет. Дома и социальные объекты также не повреждены, — написал Старовойт.

Глава региона сообщил, что в результате атаки нарушена работа подстанции. На месте работают аварийные бригады, восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время. На данный момент ведутся работы. Котельную, которая обслуживает указанные населенные пункты, планируется подключить к электрогенераторам.

Это уже второй обстрел приграничных территорий Курской области за минувшие сутки. Так, 30 ноября было зафиксировано не менее шести прилетов по поселку Теткино. Два прямых попадания пришлись на жилой дом, в результате загорелась кровля, пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли Кореневский и Суджанский районы в Курской области. Только по Суджанскому району было зафиксировано 11 прилетов, сообщил глава региона.