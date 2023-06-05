В Курске закрыли дело о дискредитации армии Суд в Курске прекратил дело о дискредитации ВС РФ в отношении активистки Коршуновой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курске суд прекратил производство по делу Анастасии Коршуновой, которая была задержана 9 мая во время одиночного пацифистского пикета, пишет «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). На девушку был составлен протокол по статье о дискредитации ВС России.

Юрист Иван Шурупов рассказал, что суд прекратил дело в отношении Коршуновой ввиду отсутствия состава преступления. Активистку задержали на Театральной площади Курска, куда она вышла в День Победы с плакатом в поддержку мира на Украине.

СМИ сообщали, что Коршунова — многодетная мать. Ранее на нее уже составляли протоколы за участие в несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года и за его организацию, в первом случае ей назначили 10 тысяч рублей штрафа, по второму протоколу оправдали.

Ранее СМИ писали, что пассажирку рейса Москва — Владивосток задержали после приземления самолета за чтение книги на украинском языке. По некоторым данным, у 34-летней женщины также обнаружили значки и стикеры с украинской символикой. Полицейские встретили ее у трапа и отвезли в отделение. Москвичку могут привлечь к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ, идет проверка.