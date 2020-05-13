В Курске уволился главный врач больницы скорой медицинской помощи

https://static.news.ru/photo/d14fa488-9553-11ea-929c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Курская-Городская-Больница Скорой-Медицинской-Помощи/vk.com

Областной комздрав сообщил об увольнении главного врача Андрея Мильцына из больницы скорой медицинской помощи. Его последним рабочим днём стало 13 мая 2020 года. Он ушёл по собственной инициативе.

Мильцын проработал на своей должности около шести месяцев. В апреле 2020 года больница под его началом стала самым крупным очагом коронавируса в городе. По этому факту была начата служебная проверка.

Мильцын неоднократно заявлял, что врачи в его клинике были защищены лишь перчатками и халатами, а вот проблемы с медицинскими масками были изначально. Начиная с 14 мая обязанности руководителя будет исполнять заведующий урологическим отделением БСМП Андрей Озеров.

Как ранее писал NEWS.ru, у здания российского Минздрава начались одиночные пикеты против сокращения врачей.