В Крыму ввели самоизоляцию для жителей старше 60 лет

Жителей Крыма в возрасте старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, обязали уйти на самоизоляцию с 30 октября. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно указу, упомянутые категории граждан могут покидать свои жилища только для походов в магазин и с целью выноса мусора, а также в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Работодателям поручено перевести таких сотрудников на дистанционный режим работы.

Действие указа не распространяется на граждан, привившихся или переболевших коронавирусом и имеющих соответствующие сертификаты или QR-коды.

Кроме того, глава республики в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией подчеркнул, что строгую самоизоляцию должны соблюдать лица, заразившиеся COVID-19 и те, кто с ними контактирует.

Он также призвал ускорить темпы вакцинации населения. Для реализации этой задачи Аксёнов потребовал увеличить число медкабинетов и мобильных прививочных пунктов, продолжительность их работы, а также задействовать в вакцинации медработников детсадов, школ и частных клиник. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В Крыму, как и в целом по России, обновился антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в республике выявили 681 новый случай заражения.

Ранее сообщалось, что Крым сможет стать первой в России безковидной территорией после того, как в регионе введут экспресс-тестирование на коронавирус с использованием тестов собственного производства. Предполагается, что это произойдёт уже до Нового года.