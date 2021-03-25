В Крыму планируют развернуть новый полк ВДВ

https://static.news.ru/photo/3fc429c2-8d59-11eb-8a37-96000091f725_660.jpg Фото: function.mil.ru

Для укрепления обороны Крымского полуострова создадут новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии.

По словам главы ведомства, уже в этом году 56-я десантно-штурмовая бригада будет переформирована в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Кроме того, в Пскове развернут третий десантно-штурмовой полк, передаёт РИА Новости.

В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии, — сказал Шойгу.

В настоящее время 56-я бригада расположена в Камышине Волгоградской области.

Сергей Шойгу также отметил, что деятельность ВДВ направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в том числе в Республике Крым, Псковской и Омской областях.

Как писал ранее NEWS.ru, с 16 по 19 марта в Крыму прошли масштабные учения десантников. На полуостров были переброшены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. В учениях на военном полигоне Опук в восточной части Крыма было задействовано более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.