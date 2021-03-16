На учения в Крым переброшены полки Новороссийского соединения ВДВ

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В Крым переброшены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Масштабные учения десантников стартовали 16 марта и продлятся до 19 марта. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации. Учения проходят на военном полигоне Опук в восточной части Крыма.

В рамках первого этапа масштабного командно-штабного учения осуществлена перевозка личного состава и техники комбинированным способом (кораблями и самолётами) из Ставропольского и Краснодарского краёв на полуостров Крым. В рамках командно-штабного учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского соединения ВДВ десантники приступили к планированию боевых действий, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В начале марта на прошлой неделе Крайний Север стал зоной условных боевых действий России и Североатлантического альянса. Норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребитель F-35 и бомбардировщики B-1 ВВС США у западного побережья Норвегии отработали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника. В это же время у восточного побережья Норвегии провёл учения один из самых мощных надводных кораблей в мире — «Маршал Устинов». В учениях НАТО Dynamic Guard были задействованы фрегат «Галифакс» ВМС Канады, ракетные катера норвежских ВМС «Стейль» и «Сторм» и немецкий танкер «Шпессарт».

Как писал NEWS.ru, в 2021 году Министерство обороны РФ проведёт масштабные океанические учения в дальней морской зоне. Подготовка к ним уже началась. Предстоящие манёвры окажутся самыми масштабными за последние несколько лет. В них будет отработано, помимо непосредственно межфлотского взаимодействия, также межвидовое, в первую очередь с Воздушно-космическими силами. В будущих учениях примут участие силы Северного и Тихоокеанского флотов.