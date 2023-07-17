На востоке Крыма откроют пункты временного размещения в связи с ЧП на мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Власти откроют пункты временного размещения в восточной части Крыма после ЧП, которое произошло ночью на Крымском мосту, сообщил в своем Telegram-канале помощник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, там туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.

Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Канал утверждает, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. В размещенном видеообращении глава региона также подтвердил информацию об их дочери, получившей ранения средней тяжести.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной которого он назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия он не уточнил. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост. На место ЧП на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел.