В Крыму начали продавать национализированное имущество украинских олигархов В Крыму провели аукционы по продаже изъятого имущества украинских олигархов

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Крым. Ялта

В Крыму провели восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, выступивших против России, сообщил в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, уже заключены договоры на сумму свыше 815 млн рублей.

На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества. <...> Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей, — написал Константинов.

Он отметил, что на аукционах были представлены объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. Также размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений, после их реализации в бюджет республики поступит около 27 млн рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике национализировали здание «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Помещения, до этого принадлежащие организации, передали в собственность администрации Симферополя.

До этого Аксенов сообщил, что власти Крыма национализируют ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы Крыма, нынешняя волна национализации собственности на полуострове коснулась нескольких объектов. Также в собственность РФ перешли «банковские структуры, крупные винодельческие предприятия и другое имущество».