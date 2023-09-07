Здание «Меджлиса» передали детской музыкальной школе в Крыму

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

В Крыму национализировали здание «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил глава республики Сергей Аксенов. Помещения, до этого принадлежащие организации, передали в собственность администрации Симферополя, сообщает «МК в Крыму».

Глава Крыма подчеркнул, что в здании теперь будет располагаться детская музыкальная школа. Кроме того, в скором времени пройдут еще две конкурсные процедуры по продаже национализированных объектов, напомнил Аксенов. Он добавил, что часть вырученных денег будет направлена на поддержку специальной военной операции на Украине.

На подходе две конкурсные процедуры по продаже национализированных объектов, вырученные средства от которых будут направлены на поддержку СВО и других вопросов, — пояснил глава республики.

Аксенов в мае сообщил, что власти Крыма национализируют ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы Крыма, нынешняя волна национализации собственности на полуострове коснулась нескольких объектов. Также в собственность РФ перешли «банковские структуры, крупные винодельческие предприятия и другое имущество».