В пользу СВО: как выглядит национализированная квартира семьи Зеленского Госсовет Крыма объявил о новой волне национализации имущества украинских политиков и олигархов. Недвижимость президента Украины — на кадрах NEWS.ru

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine President/Global Look Press

У семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте оставалась квартира. Теперь она национализирована

Власти Крыма национализируют ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Вопрос был вынесен на обсуждение Госсовета Крыма 24 мая.

По словам Аксенова, нынешняя волна национализации собственности на полуострове коснулась нескольких объектов, в том числе бывшего офиса организации «Меджлис» (признана экстремистской и запрещена в РФ) в Симферополе и ялтинской квартиры, оформленной на супругу президента Украины Елену Зеленскую. Также в собственность РФ перейдут «банковские структуры, крупные винодельческие предприятия и другое имущество».

Как ранее писал NEWS.ru, квартира в Ливадии была приобретена Зеленской в апреле 2013 года. Она расположена в ЖК «Император» на улице Батурина, 44а, в 400 метрах от пляжа. На цокольном этаже ЖК находится паркинг, на крыше — зона отдыха с детским и взрослым бассейнами и баром. Квартиры там отапливаются газом от собственной котельной. Это типичная «вторичка», хотя и очень дорогая — трехкомнатный пентхаус в пятиэтажном доме в мавританском стиле. Как сообщали СМИ, Елена Зеленская приобрела эту недвижимость у ее первого владельца, предпринимателя Александра Буряка.

Еще до национализации Сергей Аксенов предполагал, что недвижимость «могут передать малообеспеченной либо многодетной семье». Сейчас сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным отношениям Сергей Цеков уточнил, что средства от имущества украинских олигархов и квартиры Зеленского пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей. По его словам, на полуострове уже национализировали имущество олигарха Игоря Коломойского и эти средства пошли в фонд защиты вкладчиков.

Как выглядит теперь уже бывшая квартира семьи Зеленского в Ялте — в галерее NEWS.ru.