В Крыму 10 автомобилей столкнулись в ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму десять автомобилей за сутки попали в ДТП на трассе «Таврида», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По данным ведомства, в одной аварии столкнулись четыре автомобиля, в другой — шесть. По предварительным данным, пострадавших нет.

Без пострадавших. Два ДТП произошло. В одном участвовали четыре единицы техники, и во втором шесть единиц. Там где шесть, был микроавтобус, никто не пострадал, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, аварии могли случиться из-за погодных условий в регионе. Представитель МВД отметил, что на трассе туман, а температура воздуха минусовая.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 машин. Из-за оледенения Серовского тракта машины стало заносить, что запустило «эффект домино». Пострадавших в результате происшествия нет, однако на участке образовался затор длиной в километр.

По данным СМИ, инцидент произошел после того, как эвакуатор приехал забирать попавший в аварию автомобиль и сам стал жертвой ДТП. Следом за ними в аварию также угодил снегоуборщик, а затем и остальные машины.