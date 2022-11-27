В Красноярске задержали подозреваемого в издевательствах над беременной

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярске местного жителя, подозреваемого в истязании и незаконном лишении свободы беременной женщины, сообщается Telegram-канале регионального главка СКР. Основанием для этого послужило появившееся в Сети видео.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в тексте.

В СКР добавили, что возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» ч. 2 ст. 117 и «г», «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (истязание и незаконное лишение свободы женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео с побритой и облитой зеленкой беременной женщиной. Мужчина за кадром оскорблял ее и угрожал убить, поскольку заподозрил ее в измене. По данным СМИ, злоумышленника зовут Александр Сикорин, он неоднократно был судим.