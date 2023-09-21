В Красноярске ученик третьего класса начал приходить в школу с топором

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Красноярске родители учеников школы на улице Степана Разина пожаловались на третьеклассника, который ходит на занятия с топором и угрожает другим детям, сообщил Telegram-канал «Новости Красноярска». Очевидцы сняли мальчика с топором на видео во время школьной прогулки.

Ученик третьего класса приходит в школу с топором и пугает детей, угрожая, что всех их убьет. Школа не предпринимает никаких действий. Просим вас опубликовать это видео, может, после этого школа зашевелится, — написал подписчик канала.

На кадрах видно, как мальчик в рубашке и брюках стоит в лесопарковой зоне и держит за рукоятку топор, опущенный лезвием вниз. Рядом с ним проходит другой ученик на вид младше, в этот момент школьник с топором кричит вдаль какой-то девочке и просит, чтобы она дала ему попить.

В феврале в одной из школ Петропавловска на старшеклассников напал подросток с топором, которого еще до приезда полиции задержали сами ученики и педагоги. В МВД Казахстана сообщали, что нападавший, учащийся в девятом классе, пришел в школу за 20 минут до начала занятий, надел маску в туалете, достал из рюкзака кухонный нож и топор, после чего выбежал в коридор, где встретил двух учеников, которых избил обухом по голове, и также ударил одну школьницу. В полиции подняли справки и узнали, что нападавший несколько месяцев назад был выписан из психиатрической клиники.