В Красногорске горит склад со вторсырьем пластика

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар на складе произошел в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, на складе хранилось вторсырье пластика.

Поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1. По предварительным данным, внутри находится вторсырье пластика, — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

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