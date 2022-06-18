В Краснодарском крае автобус со студентами врезался в дерево В Краснодарском крае автобус со студентами попал в массовое ДТП, 11 человек пострадали

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Место ДТП

18 июня автобус со студентами Кубанского государственного университета попал в массовое ДТП в Апшеронском районе Краснодарского края, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. В результате аварии 11 человек пострадали. Отмечается, что у автобуса отказали тормоза, из-за чего он съехал с дороги и врезался в дерево, по пути зацепив четыре припаркованных автомобиля.

В автобусе ехали на практику студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет. Пострадавших 11 человек. Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии. Всех везут в Апшеронскую ЦРБ, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что среди десяти пострадавших студентов критически тяжелых нет.

В свою очередь в пресс-службе краевой прокуратуры рассказали о начале проверки по факту ДТП. Известно, что у водителя на руках был путевой лист.

Неделей ранее серьезное ДТП произошло в Азербайджане. В результате инцидента 16 человек пострадали. Авария случилась на трассе Баку — Шемахы. В пассажирском автобусе марки Mercedes всего было 55 пассажиров. Он съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.