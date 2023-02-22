Задержан водитель, сбивший двух детей на переходе в Королеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Королеве задержали подозреваемого в ДТП, в результате которого погибла девочка и пострадал ее брат, сообщило управление СК по Московской области. Авария произошла 21 февраля, когда водитель сбил детей на пешеходном переходе. Задержанному 37 лет, против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть ребенка по неосторожности.

При приближении к зоне нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и дорожной разметкой, он в нарушение ПДД заранее не снизил скорость, а в дальнейшем, в процессе запоздалого экстренного торможения, выехал на указанный переход и совершил наезд на двух детей: девочку 2010 года рождения и ее брата 2017 года рождения, — говорится в сообщении СК.

Девочка скончалась от полученных травм. Мальчика госпитализировали с тяжелыми ранениями.

С задержанным работают следователи. Криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Изначально в СМИ со ссылкой на подмосковный главк МВД сообщали, что мальчик впоследствии скончался в больнице. В сообщении СК говорится лишь о госпитализации. Также, согласно первоначальной информации МВД, после наезда на детей водитель врезался в остановку.