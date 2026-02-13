Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:41

В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц

Акционер Зеленков: производство яиц в Подмосковье вырастет в четыре раза

Производство яиц в Подмосковье вырастет в четыре раза после строительства крупнейшего в России комплекса по производству куриных яиц, рассказал 360.ru акционер Алексей Зеленков. По его словам, первый этап строительства начался еще в 2025 году.

Будут использоваться новые технологии и строительства, и организации содержания птицы. Например, автоматический сбор и сортировка яйца, машинное зрение, полностью автоматизированные линии кормления птицы, — рассказал Зеленков.

Акционер подчеркнул, что работы проводят с использованием региональных мер поддержки. По его словам, компания получает компенсацию затрат на оборудование и технику и льготные займы.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется запустить в 2026 году. По его словам, ведомство также собирается разработать новые инструменты защиты российских инвестиций на случай ухода иностранных автопроизводителей.

