В Калининграде выбрали нового мэра Новым мэром Калининграда стал Олег Аминов

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Олег Аминов

Новым мэром Калининграда стал Олег Аминов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Депутаты горсовета большинством голосов утвердили в должности градоначальника своего коллегу. Бывший мэр Калининграда Евгений Любивый в марте ушел в отставку по собственному желанию.

Депутаты горсовета Калининграда большинством голосов утвердили в среду в должности главы города Олега Аминова, — сообщили в пресс-службе.

Олегу Аминову 58 лет, он занимает пост депутата городского совета с 2016 года.

Ранее выяснилось, что Кремль ищет возможность провести сентябрьские выборы в четырех новых субъектах России, несмотря на законодательный запрет из-за военного положения. Как выяснили журналисты, рассматриваются варианты обойти ограничение — от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении. Юристы допускают, что никаких поправок даже не понадобится.

В феврале власти Новосибирской области приняли во втором чтении законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Решение принято законодательным собранием на сессии регионального парламента.