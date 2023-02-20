В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Новосибирской области приняли во втором чтении законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Решение принято законодательным собранием на сессии регионального парламента, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы считают, что подобное нововведение повысит эффективность работы органов местного самоуправления.

Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна, откладывать ее принятие никаких оснований нет, — сказал губернатор области Андрей Травников.

49 депутатов поддержали инициативу, против выступили 12 человек, один парламентарий воздержался.

За принятие законопроекта в двух чтениях 14 февраля выступил комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области.

Ранее глава Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу, заявив, что сейчас есть другие проблемы, которые нужно немедленно решить.