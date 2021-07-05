В Ижевске назвали причину выброса хлора

Выброс хлора на станции водоподготовки в Ижевске произошёл из-за разгерметизации контейнера. Об этом рассказал ТАСС директор муниципального предприятия «Ижводоканал» Дмитрий Муханов.

Основная причина произошедшего — разгерметизация контейнера с хлором. На складе он находился с мая этого года. 28 июня был подключён к системе обработки воды в качестве резервного, — приводит его слова агентство.

Муханов отметил, что из-за разгерметизации тeхнологической цепочки «хлор из контейнера вытек и оказался в помещении cклада». По словам директора, на предприятии совместно с поставщиком будут выяcнять причины аварии и принимaть меры по недопущению поставок контейнеров, не соответствующих требованиям безопаcности.

Он также сделал вывод, что на cлучай разгерметизации контейнера нужно иметь cпециальные надёжные приспособления для перемещения жидкого хлора из поврeждённой ёмкости в другую. При этом внутреннее расследование показало, что действия персонала были грамотными, но предотвратить распространение хлoра за пределы склада удалось только с привлечением сил МЧС, отметил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что масса выброшенного хлора составила 800 кг. В результате были эвакуированы 10 работников «Ижводоканала», а также жители общежития Ижевского государственного технического университета.