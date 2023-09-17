В Истре рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ Глава Истры: при падении обломков дрона ВСУ был поврежден забор частного дома

Фото: t.me/tatianavitusheva

В подмосковной Истре в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ был поврежден забор частного дома в районе Новорижского шоссе, сообщила в Telegram глава городского округа Татьяна Витушева. Она также опубликовала кадры с обломками дрона и последствиями атаки. Сейчас экстренные службы пытаются выяснить, мог ли БПЛА переносить взрывчатку.

При падении элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору близлежащего частного дома. Пострадавших нет. Все найденные части летательного аппарата направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые мог нести на себе сбитый беспилотник, — написала глава Истры.

Она отметила, что беспилотник с большой долей вероятности был малой дальности. Об этом свидетельствуют разгонные двигатели, которые были найдены после падения БПЛА на одном из земельных участков в Истре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате беспилотника над Москвой в районе городского округа Истра. На этом фоне в столичных аэропортах был введен режим «Ковер», подразумевающий незамедлительную посадку воздушных судов или их вывод из района действия ограничений. Как следствие, в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 31 рейс. В Росавиации объяснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. К 08:30 воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. Сбитый беспилотник рухнул в лесном массиве между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе.