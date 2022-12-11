В Иркутске загорелся семейный спа-центр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составляет более 350 кв. м. О жертвах и пострадавших информации нет. Пожарные продолжают тушить огонь.

Инцидент произошел около 21:30 (16:30 по московскому времени) в спа-клубе в поселке Молодежный на улице Трактовой. Причины произошедшего не называются. Как уточняют в МЧС, на момент возгорания в здании не было посетителей.

На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было. На месте работают пять единиц техники и 18 человек. Тушение осложняется порывами сильного ветра и сложной конструктивной особенностью центра. В настоящее время площадь пожара составляет более 350 квадратных метров. Информация уточняется, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Москве на Перовском шоссе сгорел склад кинореквизита «Жар-птица». По данным СМИ, огонь охватил весь первый этаж, находящиеся внутри помещения люди успели эвакуироваться до прибытия пожарных. На складе хранились вещи, которые использовались для съемок документальных и художественных фильмов, в том числе для крупных проектов федеральных каналов. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства происшествия.