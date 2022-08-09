В Иркутске пятилетняя девочка сутки просидела запертой на балконе В Иркутске спасатели эвакуировали пятилетнюю девочку, которая сутки была заперта на балконе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске сотрудники полиции сняли с балкона многоэтажки пятилетнюю девочку, которая сутки просидела запертой на балконе, передает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Чтобы эвакуировать ребенка понадобилась пожарная лестница. Родителей при этом дома не оказалось. По данному факту сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проводят проверку.

Сообщается, что вечером, 8 августа, в правоохранительные органы обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что ребенок долгое время стоит на балконе четвертого этажа одного из многоквартирных домов. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, однако дверь в квартиру оказалась заперта. На помощь вызвали спасателей на спецтранспорте, оборудованном выдвижной лестницей. С ее помощью девочку удалось вызволить.

Позднее ребенок сообщил, что очень голоден и уже сутки находится в одиночестве. Полицейские выяснили, что накануне мать ушла из дома в неизвестном направлении, заперев за собой дверь. Агентство отмечает, что женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей. Составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение родительских обязанностей.

В конце июля в Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил множественные травмы после падения с четвертого этажа. Сообщается, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не была рассчитана на его вес, и выпал из окна. Его госпитализировали.