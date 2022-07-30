Ребенок выжил после падения с четвертого этажа в Петербурге

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Семилетний мальчик выжил, но получил множественные травмы после падения с четвертого этажа в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today. По данным издания, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не была рассчитана на его вес, и выпал из окна. На данный момент медики борются за его жизнь в больнице Святой Марии Магдалины.

Инцидент произошел во дворе дома на 14-й линии Васильевского острова. Мальчик получил переломы и повреждения различной степени тяжести. Его состояние оценивается как тяжелое.

Бригада скорой помощи госпитализировала мальчика. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб легких и печени, а также множественные переломы, — пишет издание.

Отмечается, что семья пострадавшего полная и благополучная, в момент падения родителей не оказалось рядом.

Ранее подобный инцидент произошел под Петербургом, в городе Гатчине — там двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, облокотившись на москитную сетку. Девочка играла на подоконнике, пока ее мать занималась уборкой. В какой-то момент ребенок прислонился к москитной сетке на окне, и та не выдержала. Скорая увезла пострадавшую в тяжелом состоянии.