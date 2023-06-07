В Херсонской области заявили о рекордной скорости течения Днепра Алексеенко: скорость течения Днепра после подрыва Каховской ГЭС выросла в десять раз

Фото: Albert Koshelev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале заявил, что скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз. По его словам, специальным штабом было принято решение «закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства». Это решение позволит координировать все возникающие задачи, заключил Алексеенко.

Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно, — написал Алексеенко.

Он подчеркнул, что помощь «должна прийти каждому».

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плoтина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губeрнатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Он позже сообщил, что в области затоплены 36 населенных пунктов.