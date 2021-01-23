В городах Урала незаконные акции протеста уже завершились

https://static.news.ru/photo/7deb8188-5d88-11eb-be7a-fa163e074e61_660.jpg Екатеринбург Фото: Кадр из видео/e1.ru

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального уже завершились в крупных городах Урала: Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и Челябинске.

Как передаёт корреспондент ТАСС, в Екатеринбурге протестующие собрались у стадиона «Динамо» в центре города и прошли по набережной реки Исеть до сквера возле Театра драмы. По данным Министерства общественной безопасности региона, в акции участвовали три тысячи человек, 14 из них были задержаны.

В Челябинске, по оценке регионального омбудсмена Юлии Судаковой, на шествие собрались более одной тысячи человек. По её мнению, полицейские относились к протестующим очень «лояльно», никаких устрашений с их стороны не было.

Когда участникам акции стало скучно, они стали кидаться в полицию снегом, провоцировать. Провокаторов задерживали, по моей информации, задержано более 30 человек, из них 11 несовершеннолетних, — добавила Судакова.

Несанкционированные акции прошли также в Томске, Нижневартовске и Сургуте, данных о численности вышедших на митинг пока нет. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что на территории региона несанкционированных акций не проводилось.

Как писал NEWS.ru, в Челябинске за несколько часов до начала акции в поддержку Алексея Навального перестал работать сервис уличного видеонаблюдения. На странице сервиса в Интернете указано, что несколько десятков камер недоступны из-за большого количества запросов. В компании «Интерсвязь», отвечающей за работу сервиса, отметили, что архив, снятый за то время, пока картинка не была доступна пользователям, должен сохраниться. Этим бесплатным сервисом, как правило, пользуются горожане для поиска видео с ДТП или другими происшествиями.

23 января в разных городах России проходят несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево.