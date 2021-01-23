В Челябинске в день акции пропала «картинка» с уличных камер наблюдения

https://static.news.ru/photo/096a2986-5d5b-11eb-b294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Челябинске за несколько часов до начала акции в поддержку Алексея Навального перестал работать сервис уличного видеонаблюдения. На странице сервиса в Интернете указано, что несколько десятков камер недоступны из-за большого количества запросов.

Подозрений на хакерскую атаку нет, просто много запросов к сервису. А у нас на этом сервере ещё несколько сервисов. Поэтому сейчас переносим срочно на новый сервер, — сообщили Znak.com в компании «Интерсвязь», отвечающей за работу сервиса.

В компании также отметили, что архив, снятый за то время, пока картинка не была доступна пользователям, должен сохраниться. Этим бесплатным сервисом, как правило, пользуются горожане для поиска видео с ДТП или другими происшествиями.

Как писал NEWS.ru, на территории дальневосточных городов к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста против ареста оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и журналисты с места событий. В Хабаровске, например, на митинг вышли от 200 до 250 человек, примерно 40 из них задержали. В числе задержанных координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, журналисты RusNews Сергей Плотников и Даниил Куликов.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево.