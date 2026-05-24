В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница Приходько: при атаке ВСУ в Горловке ранена женщина и повреждены ЛЭП

В Никитовском районе Горловки при атаке ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Также, по его словам, в результате удара были повреждены линии электропередачи и жилой дом.

В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница. <...> Повреждены линии электропередачи. <...> Повреждено домостроение, — написал Приходько.

Ранее президент России Владимир Путин исключил, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР был случайным. По словам российского лидера, 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

До этого в ЛНР 35 человек были ранены при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Как уточнил глава региона Леонид Пасечник, двоих человек удалось быстро поднять на поверхность, они были незамедлительно переданы медикам.

До этого украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области. Местные власти приняли решении о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.