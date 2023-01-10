В екатеринбургском Уральском политехническом колледже произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уральском политехническом колледже в центре Екатеринбурга произошел пожар, сообщили NEWS.ru в МЧС по Свердловской области. До прибытия пожарных из колледжа самостоятельно эвакуировались 100 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на улице Ленина, 89, в подвальном помещении Уральского политехнического колледжа, — уточнили в пресс-службе ведомства.

К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. В 10:56 (08:56 мск) открытое горение было ликвидировано.

Ранее пожар произошел в здании общежития предприятия «Нефтеавтоматика» в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела крыша здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Очевидцы сняли пожар на видео.

Сообщалось, что из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Информации о пострадавших на текущий момент нет. На месте происшествия работают 41 пожарный и десять единиц техники.