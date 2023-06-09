В Екатеринбурге водитель расстрелял нетрезвого самокатчика В Екатеринбурге задержан предприниматель, расстрелявший нетрезвого парня на самокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге ссора на дороге вылилась в стрельбу из винтовки и тяжелым ранением 19-летнего местного жителя, сообщает «КП-Екатеринбург». По информации издания, инцидент произошел утром 8 июня в Пионерском поселке, где на дороге возник конфликт между тремя парнями на самокатах и водителем Range Rover. После перепалки автомобилист, оказавшийся местным предпринимателем, произвел четыре выстрела из пневматического ружья.

Пострадавший 19-летний Никита Старцев был доставлен в реанимацию с проникающим ранением брюшной полости, ему была сделана операция. Установлено, что в момент происшествия молодой человек был пьян.

Мы съезжали на пешеходный переход. Водитель начал кричать на нас, матерился. Мы ему ответили. Он достал винтовку и стал стрелять. Я упал, а он сразу дал по газам, — рассказал Никита Старцев.

Через несколько часов полицейские смогли установить личность стрелка. Им оказался 61-летний глава одного из местных промышленных предприятий. Он задержан и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время бизнесмену изберут меру пресечения.

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