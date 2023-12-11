В Екатеринбурге прошло заседание по делу об убийстве троих детей матерью

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В Екатеринбурге прошло первое заседание по делу об убийстве троих детей матерью Анастасией Петровой, сообщает «КП-Екатеринбург». Отец обвиняемой в суд не приехал, но рассказал изданию в телефонном разговоре, что дочь находилась в специализированной клинике в Казани во время следствия. Он также уточнил, что возможности связаться с ней на данный момент нет.

Она сейчас в специальной клинике в Казани. Связаться с ней и увидеться пока не получается, свидания по решению суда назначаются. Моя позиция такая: ее «занаркотил» муж и она превратилась в «неадеквата», — отметил собеседник издания.

Муж подозреваемой и его родственники отказались общаться с прессой. Мать обвиняемой также не стала разговаривать с представителями СМИ. На заседание она пришла, одевшись во все черное, и скрывала лицо за капюшоном. На первом заседании не было принято решение об освобождении Петровой от уголовной ответственности. Как уточняет издание, подозреваемую уже на втором заседании могут направить на принудительное лечение в медицинском учреждении закрытого типа.

По данным следствия, женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет 26 декабря 2022 года в собственной квартире. Ее адвокат Олег Грязютин рассказал, что Петрова частично признала вину.

В июле 2023 года обвиняемую признали невменяемой. Всего было проведено две медицинские экспертизы. На вторую Петрову отправили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.