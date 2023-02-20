Административное дело о помещении в центр временного содержания несовершеннолетней жительницы Донбасса было рассмотрено на закрытом судебном заседании в Макеевке в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости по ссылкой на представителя суда. По имеющимся данным, девушка направляла украинским военным координаты мест дислокации российских военнослужащих.
Девушка выявляла места, где расквартированы российские военные, и направляла информацию с привязками к местности в проукраинские нацистские группы в интернете, — заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что девушка также добавляла к своим сообщениям призывы наносить удары по переданным координатам. Сбором последних занимается Служба безопасности Украины (СБУ).
Согласно судебному решению, в соответствии с административным законодательством РФ, подсудимую поместят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Крыма оштрафовал за дискредитацию Вооруженных сил России посетителя караоке-бара, попросившего диджея поставить украинскую песню. Мужчина признал свою вину, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. Диджей увеселительного заведения в свою очередь за дискредитацию российской армии получил 10 суток административного ареста.