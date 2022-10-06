В ДНР заявили о намерении стать регионом-донором Премьер ДНР Хоценко: республика в будущем может стать регионом-донором

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Мариуполь, «Азовсталь»

Премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что в перспективе республика может стать регионом-донором. В данном вопросе многое зависит от сроков завершения спецоперации, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы создаём условия для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых <...>. Что касается сроков, когда Донбасс станет регионом-донором — пока рано об этом говорить, — рассказал премьер.

По его мнению, ДНР обладает всем необходимым, чтобы быть самообеспеченным регионом. Рано или поздно республика выйдет на самоокупаемость, считает Хоценко.

Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность — и дальше Донбасс и наша республика, я вас уверяю, сама начнёт помогать всем регионам и бюджету РФ, — заверил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом.