02 ноября 2025 в 11:15

На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые 20-градусные морозы зафиксированы на северо-востоке европейской части России, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус. По его словам, такие показатели зафиксировали термометры в Ненецком АО и в Республике Коми.

Так, по словам синоптика, в поселке Елецкий в Республике Коми столбики термометров опустились до -21,1 градуса, а в Харъяге Ненецкого автономного округа — до -21,3 градуса, — написал он.

Заморозки зафиксированы и в регионах Центральной России. В Тверской области температура опустилась до -3 градусов, в Ярославской и Ивановской — до -3,7 градуса. В Владимирской области этой ночью зафиксирована самая низкая температура в Центральном федеральном округе — минус 4 градуса.

В Москве и Московской области температура в основном оставалась положительной. Единственным исключением стал Талдом, где ночью было зафиксировано минус 1,5 градуса, сообщил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ноябрь в Москве ожидается теплым и облачным. Он отметил, что в первой половине месяца атмосферное давление повысится на 10–15 мм ртутного столба. Синоптик отметил, что, несмотря на облачность и дожди, в какие-то дни возможны прояснения.

Россия
погода
синоптики
Михаил Леус
