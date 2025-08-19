Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:49

В ДНР объяснили необходимость взятия Славянска под контроль

Пушилин: для снятия водной блокады ДНР необходимо взять под контроль Славянск

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взятие под контроль Славянска в ДНР позволило бы снять поддерживаемую Украиной водную блокаду, заявил глава республики Денис Пушилин в ходе прямой линии, запись которой доступна на его странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в районе города расположены серьезные оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины.

Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но Краматорско-Славянская агломерация очень серьезно укреплена, — сказал глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что в Донецкой Народной Республике сохраняются трудности с водоснабжением, причиной которых являются как нехватка осадков, так и блокада со стороны Украины. По его словам, 2025 год оказался самым засушливым — осадки в достаточном объеме не выпадали ни весной, ни летом.

Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва направила в Донецк 50 дополнительных аварийно-восстановительных бригад для подготовки к зимнему периоду. Помимо этого, для развоза воды были задействованы 135 единиц столичной коммунальной техники.

Денис Пушилин
славянск
ДНР
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машинист московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.