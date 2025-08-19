В ДНР объяснили необходимость взятия Славянска под контроль Пушилин: для снятия водной блокады ДНР необходимо взять под контроль Славянск

Взятие под контроль Славянска в ДНР позволило бы снять поддерживаемую Украиной водную блокаду, заявил глава республики Денис Пушилин в ходе прямой линии, запись которой доступна на его странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в районе города расположены серьезные оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины.

Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но Краматорско-Славянская агломерация очень серьезно укреплена, — сказал глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что в Донецкой Народной Республике сохраняются трудности с водоснабжением, причиной которых являются как нехватка осадков, так и блокада со стороны Украины. По его словам, 2025 год оказался самым засушливым — осадки в достаточном объеме не выпадали ни весной, ни летом.

Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва направила в Донецк 50 дополнительных аварийно-восстановительных бригад для подготовки к зимнему периоду. Помимо этого, для развоза воды были задействованы 135 единиц столичной коммунальной техники.