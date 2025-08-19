Таксист из Киргизии пленил украинского диверсанта в зоне СВО Таксист из Киргизии Уланбек пленил украинского диверсанта в зоне СВО

Работавший в России таксист из Киргизии по имени Уланбек обезвредил и взял в плен украинского диверсанта на Покровско-кураховском направлении в зоне проведения СВО в ДНР, сообщает агентство Regnum. По его словам, украинский военный утверждал, что сам искал возможность сдаться.

Истинное предназначение диверсанта выдавали деформированные, как у борца уши, позывной Хакер, спланированный маршрут захода и четыре батареи для рации в рюкзаке для длительного автономного функционирования. Неподалеку обнаружено тело предположительного сообщника диверсанта.

Ну, диверсант этот Алеша или нет — дальше разберутся. Мы к нему отнеслись цивилизованно, когда конвоировали с еще одним сослуживцем. Попросил покурить — дали, попросил остановиться отдышаться — была такая возможность, позволили, – отметил Уланбек.

Мужчина получил осколочное ранение в руку во время одного из патрулей. Он сумел добраться до укрытия и оказал себе первую помощь. В другом случае Уланбек получил ранения в плечо и обе ноги, но категорически запретил попытки эвакуации, сознавая опасность для товарищей. Тем не менее, сослуживцы спасли бойца. В настоящее время Уланбек проходит реабилитацию.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренной пресс-конференции заявил, что спецслужбы страны задержали гражданина Украины по подозрению в совершении диверсионных актов. По данным следствия, молодой украинец обвиняется в совершении враждебных действий, направленных против государства и оскорбляющих национальные чувства его граждан.