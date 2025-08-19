Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:04

Таксист из Киргизии пленил украинского диверсанта в зоне СВО

Таксист из Киргизии Уланбек пленил украинского диверсанта в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работавший в России таксист из Киргизии по имени Уланбек обезвредил и взял в плен украинского диверсанта на Покровско-кураховском направлении в зоне проведения СВО в ДНР, сообщает агентство Regnum. По его словам, украинский военный утверждал, что сам искал возможность сдаться.

Истинное предназначение диверсанта выдавали деформированные, как у борца уши, позывной Хакер, спланированный маршрут захода и четыре батареи для рации в рюкзаке для длительного автономного функционирования. Неподалеку обнаружено тело предположительного сообщника диверсанта.

Ну, диверсант этот Алеша или нет — дальше разберутся. Мы к нему отнеслись цивилизованно, когда конвоировали с еще одним сослуживцем. Попросил покурить — дали, попросил остановиться отдышаться — была такая возможность, позволили, – отметил Уланбек.

Мужчина получил осколочное ранение в руку во время одного из патрулей. Он сумел добраться до укрытия и оказал себе первую помощь. В другом случае Уланбек получил ранения в плечо и обе ноги, но категорически запретил попытки эвакуации, сознавая опасность для товарищей. Тем не менее, сослуживцы спасли бойца. В настоящее время Уланбек проходит реабилитацию.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренной пресс-конференции заявил, что спецслужбы страны задержали гражданина Украины по подозрению в совершении диверсионных актов. По данным следствия, молодой украинец обвиняется в совершении враждебных действий, направленных против государства и оскорбляющих национальные чувства его граждан.

пленные
СВО
спецоперация
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машинист московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.