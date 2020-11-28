В детском клубе Петербурга рассказали о визите женщины с банкой пороха

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Сотрудник петербургского детского клуба «Кедр», в который женщина пыталась пронести банку с порохом, рассказал подробности инцидента. Это оказался не первый визит дамы.

Она пыталась вырваться, но её остановили и вызвали полицию. Ругалась матом, пыталась хамить, вроде была пьяная, — сообщил он телеканалу «360».

Он рассказал, что банку с порохом она выкинула в урну у подъезда, где её и нашли полицейские. По счастью, дети не увидели странную посетительницу, а позже она была задержана.

Оказалось, что скандалистка пыталась пронести в детский клуб бездымный охотничий порох «Сокол». После задержания в отношении женщины составили протокол за мелкое хулиганство.

Также стало известно, что она уже несколько раз приходила в клуб и пыталась пообщаться с детьми. Но ни разу не устраивала сцен, как это было в последний визит.

Соседи женщины также рассказали представителям СМИ о её странном поведении последние полтора месяца. По их мнению, всё началось после того как от неё ушёл муж и стали приходить странные посетители-мужчины. Иногда их визит заканчиваются скандалами. Кроме того, она раскидывает помои, битую посуду на лестничной клетке, ругается с дворниками. Жители дома её боятся из-за агрессивного поведения, но до полиции дело пока не доходило.

Как писал NEWS.ru, 40-летняя безработная жительница Петербурга пришла в детский клуб «Кедр» и пыталась поджечь банку охотничьего пороха «Сокол». Инцидент произошёл в Красногвардейском районе города.