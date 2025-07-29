В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след

В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след РИА Новости: организаторы нарколаборатории в Тульской области спонсировали ВСУ

Двое россиян, организовавших нарколабораторию в Тульской области, отправляли вырученные средства на поддержку ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Инсайдер утверждает, что незаконной деятельностью руководил гражданин Украины.

По результатам финансового расследования <…> установлено, что часть денежных средств, вырученных за незаконный сбыт наркотиков, использовалась <…> [для] помощи спецслужбам и незаконным вооруженным формированиям Украины, — рассказали в правоохранительных органах.

По версии следствия, двое обвиняемых изготовили порядка 173 килограммов запрещенных веществ. Суд приговорил россиян 16 и 17 годам лишения свободы. Правоохранители утверждают, что организатор из Украины скрылся за рубежом.

Ранее российский летчик Сергей Самойлов отправится на 12 лет в колонию за финансирование ВСУ, приговор Ростовского областного суда уже вступил в силу. Мужчину признали виновным по статье о госизмене. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю установили, что гражданский летчик связался с «волонтером», который собирал средства для ВСУ. Обвиняемый отправил электронные деньги и криптовалюты через интернет-обменник.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.